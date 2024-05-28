В центре Екатеринбурга 23 мая молодая пара на электросамокате сбила двух пешеходов подряд и скрылась с места. Одна из пострадавших сломала руку. Информация об этом появилась в telegram-канале, который администрирует мэрия.
«На перекрестке Восточная — Куйбышева очередные самокатчики сбили пешехода, удар пришелся в руку», — следует из сообщения. Затем они свернули на переход по Восточной и врезались в девушку. Каждый раз подростки уезжали с места столкновения.
У второй пострадавшей диагностировали перелом руки. Девушка уже обратился с заявлением в полицию.
Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Один из крупной тройки шерингов уже ограничил скорость своих устройств до 10 километров в час на 70 самых оживленных перекрестках.
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