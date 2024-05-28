Подростки на самокате сбили двух екатеринбуржцев подряд — одна сломала руку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокатчики скрылись с мест столкновений
Самокатчики скрылись с мест столкновений Фото:

В центре Екатеринбурга 23 мая молодая пара на электросамокате сбила двух пешеходов подряд и скрылась с места. Одна из пострадавших сломала руку. Информация об этом появилась в telegram-канале, который администрирует мэрия.

«На перекрестке Восточная — Куйбышева очередные самокатчики сбили пешехода, удар пришелся в руку», — следует из сообщения. Затем они свернули на переход по Восточной и врезались в девушку. Каждый раз подростки уезжали с места столкновения.

У второй пострадавшей диагностировали перелом руки. Девушка уже обратился с заявлением в полицию.

Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Один из крупной тройки шерингов уже ограничил скорость своих устройств до 10 километров в час на 70 самых оживленных перекрестках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга 23 мая молодая пара на электросамокате сбила двух пешеходов подряд и скрылась с места. Одна из пострадавших сломала руку. Информация об этом появилась в telegram-канале, который администрирует мэрия. «На перекрестке Восточная — Куйбышева очередные самокатчики сбили пешехода, удар пришелся в руку», — следует из сообщения. Затем они свернули на переход по Восточной и врезались в девушку. Каждый раз подростки уезжали с места столкновения. У второй пострадавшей диагностировали перелом руки. Девушка уже обратился с заявлением в полицию. Мэрия Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, решила ограничить движение на электросамокатах по городу. Глава города Алексей Орлов вводит понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения», а также регламентирует порядок размещения самокатных парковок. Один из крупной тройки шерингов уже ограничил скорость своих устройств до 10 километров в час на 70 самых оживленных перекрестках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...