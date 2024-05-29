Кремль: изменения в налоговой системе соответствуют посланию президента

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Налоговые изменения ведутся в связи с поручением Владимира Путина, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

В Кремле прокомментировали недавние изменения в налоговой системе. Там подчеркнули, что это серьезная и востребованная инициатива, которая ведется в соответствии с поручением российского главы Владимира Путина. Так высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дискуссия ведется. Мы все наблюдаем. Налоговые изменения — это серьезная инициатива. Она ведется в русле тех концептуальных посылов, которые обозначал президент страны Владимир Путин во время посланию к Федеральному Собранию. Глубокая дискуссия будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В Министерстве финансов РФ прогнозировали, что изменения в налоговой системе увеличат бюджет страны. К 2025 году ожидается прибавка доходов на сумму в 2,6 триллиона рублей.

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В Кремле прокомментировали недавние изменения в налоговой системе. Там подчеркнули, что это серьезная и востребованная инициатива, которая ведется в соответствии с поручением российского главы Владимира Путина. Так высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Дискуссия ведется. Мы все наблюдаем. Налоговые изменения — это серьезная инициатива. Она ведется в русле тех концептуальных посылов, которые обозначал президент страны Владимир Путин во время посланию к Федеральному Собранию. Глубокая дискуссия будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В Министерстве финансов РФ прогнозировали, что изменения в налоговой системе увеличат бюджет страны. К 2025 году ожидается прибавка доходов на сумму в 2,6 триллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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