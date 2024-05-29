Кремль: изменения в налоговой системе соответствуют посланию президента

В Кремле прокомментировали недавние изменения в налоговой системе. Там подчеркнули, что это серьезная и востребованная инициатива, которая ведется в соответствии с поручением российского главы Владимира Путина. Так высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дискуссия ведется. Мы все наблюдаем. Налоговые изменения — это серьезная инициатива. Она ведется в русле тех концептуальных посылов, которые обозначал президент страны Владимир Путин во время посланию к Федеральному Собранию. Глубокая дискуссия будет продолжаться», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
В Министерстве финансов РФ прогнозировали, что изменения в налоговой системе увеличат бюджет страны. К 2025 году ожидается прибавка доходов на сумму в 2,6 триллиона рублей.
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