В Кремле объяснили, повышает ли назначение Дюмина роль Госсовета

Песков объяснил ротациями во власти назначение Дюмина секретарем Госсовета РФ

29 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Указ о назначении Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ был размещен 29 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Назначение Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, не повышает ли роль структуры подобная перестановка. Новость по теме Кто такой Алексей Дюмин, который станет новым помощником Владимира Путина «[Помощник президента Игорь] Левитин поменял область кураторства. <…> Тему работы Госсовета [теперь] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, не приводя каких-либо подробностей об изменении роли Госсовета после назначения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры. В середине мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Глава государства пояснял, что на новом посту Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству в сфере обеспечения средствами вооруженной борьбы ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначение Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, не повышает ли роль структуры подобная перестановка. «[Помощник президента Игорь] Левитин поменял область кураторства. <…> Тему работы Госсовета [теперь] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, не приводя каких-либо подробностей об изменении роли Госсовета после назначения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры. В середине мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Глава государства пояснял, что на новом посту Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству в сфере обеспечения средствами вооруженной борьбы ВС РФ.