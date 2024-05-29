В Кремле объяснили, повышает ли назначение Дюмина роль Госсовета

Назначение Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, не повышает ли роль структуры подобная перестановка.
«[Помощник президента Игорь] Левитин поменял область кураторства. <…> Тему работы Госсовета [теперь] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, не приводя каких-либо подробностей об изменении роли Госсовета после назначения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры.
В середине мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Глава государства пояснял, что на новом посту Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству в сфере обеспечения средствами вооруженной борьбы ВС РФ.
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