В Кремле объяснили, повышает ли назначение Дюмина роль Госсовета

Песков объяснил ротациями во власти назначение Дюмина секретарем Госсовета РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, дюмин алексей
Указ о назначении Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ был размещен 29 мая Фото:

Назначение Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, не повышает ли роль структуры подобная перестановка.

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«[Помощник президента Игорь] Левитин поменял область кураторства. <…> Тему работы Госсовета [теперь] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, не приводя каких-либо подробностей об изменении роли Госсовета после назначения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры.

В середине мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Глава государства пояснял, что на новом посту Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству в сфере обеспечения средствами вооруженной борьбы ВС РФ.

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Назначение Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ связано с ротационными процессами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, не повышает ли роль структуры подобная перестановка. «[Помощник президента Игорь] Левитин поменял область кураторства. <…> Тему работы Госсовета [теперь] курирует помощник президента Дюмин. Это связано с ротационными процессами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, не приводя каких-либо подробностей об изменении роли Госсовета после назначения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь также отметил, что Дюмин будет решать вопросы функционирования этой структуры. В середине мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента РФ Владимира Путина. Глава государства пояснял, что на новом посту Дюмин будет заниматься оказанием помощи компаниям и правительству в сфере обеспечения средствами вооруженной борьбы ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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