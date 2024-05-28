28 мая 2024

Госэкспертиза утвердила проект строительства нового роддома в городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Госэкспертиза утвердила проект роддома в Нягани
Госэкспертиза утвердила проект роддома в Нягани Фото:

Проект строительства нового роддома в Нягани прошел государственную экспертизу. В здании будут размещаться несколько отделений и зал для выписки.

«Проект акушерского корпуса с женской консультацией уже разработан и прошёл государственную экспертизу. Здесь будет размещено отделение на 29 коек, которое включает в себя дородовое, родильное и послеродовое отделения, обсервационный родовой бокс, зал для торжественной выписки», — сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

По проекту новый корпус будет соединяться теплым переходом со зданием Няганской окружной больницы. В настоящее время эксперты проверяют смету для подтверждения стоимости строительства. Следующим этапом станет поиск строителей, которые возведут роддом. 

Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО раскрыл, какие медучреждения построят в 2024 году. Окружные власти планируют потратить на строительство и ремонт больниц более миллиарда рублей.

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Проект строительства нового роддома в Нягани прошел государственную экспертизу. В здании будут размещаться несколько отделений и зал для выписки. «Проект акушерского корпуса с женской консультацией уже разработан и прошёл государственную экспертизу. Здесь будет размещено отделение на 29 коек, которое включает в себя дородовое, родильное и послеродовое отделения, обсервационный родовой бокс, зал для торжественной выписки», — сообщил сайт регионального отделения партии «Единая Россия». По проекту новый корпус будет соединяться теплым переходом со зданием Няганской окружной больницы. В настоящее время эксперты проверяют смету для подтверждения стоимости строительства. Следующим этапом станет поиск строителей, которые возведут роддом.  Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО раскрыл, какие медучреждения построят в 2024 году. Окружные власти планируют потратить на строительство и ремонт больниц более миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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