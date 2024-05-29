Общество В Санкт-Петербурге на месте захоронения Пригожина возвели памятник 29 мая 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Евгений Пригожин был захоронен в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Санкт-Петербурге на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили его памятник в полный рост. Об этом сообщают журналисты 47.ru. «На могиле Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост. <…> Памятник официально планируется открыть 1 июня, в день рождения Евгения Пригожина», — передают авторы материала. Журналисты отмечают, что стоимость скульптуры составляет примерно 10 миллионов рублей. Причем объект был согласован с семьей усопшего. Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Сам основатель ЧВК «Вагнер» был похоронен в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Еще в середине мая сообщалось о том, что место захоронения начали готовить к возведению памятника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Санкт-Петербурге на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили его памятник в полный рост. Об этом сообщают журналисты 47.ru. «На могиле Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост. <…> Памятник официально планируется открыть 1 июня, в день рождения Евгения Пригожина», — передают авторы материала. Журналисты отмечают, что стоимость скульптуры составляет примерно 10 миллионов рублей. Причем объект был согласован с семьей усопшего. Пригожин погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Сам основатель ЧВК «Вагнер» был похоронен в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Еще в середине мая сообщалось о том, что место захоронения начали готовить к возведению памятника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям