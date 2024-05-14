«Фонтанка»: могилу Евгения Пригожина залили бетоном

Могилу основателя ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина залили бетоном. Об этом сообщает портал «Фонтанка».
«К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона», — говорится в материале.
Вероятно, на месте будет установлен памятник или монумент. Дело в том, что площадь заливки слишком большая. Скорее всего, место захоронения Пригожина обновится к 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года.
Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Вместе с ним летел и его правая рука Дмитрий Уткин, а также командиры. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер».
Месяц назад в Краснодаре появился памятник Пригожину и Уткину. Оба они изображены в военной форме.
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