«Фонтанка»: могилу Евгения Пригожина залили бетоном

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Евгений Пригожин погиб после крушения самолета в августе 2023 года Фото:

Могилу основателя ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина залили бетоном. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

«К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона», — говорится в материале.

Вероятно, на месте будет установлен памятник или монумент. Дело в том, что площадь заливки слишком большая. Скорее всего, место захоронения Пригожина обновится к 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года.

Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Вместе с ним летел и его правая рука Дмитрий Уткин, а также командиры. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер».

Месяц назад в Краснодаре появился памятник Пригожину и Уткину. Оба они изображены в военной форме.

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Могилу основателя ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина залили бетоном. Об этом сообщает портал «Фонтанка». «К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона», — говорится в материале. Вероятно, на месте будет установлен памятник или монумент. Дело в том, что площадь заливки слишком большая. Скорее всего, место захоронения Пригожина обновится к 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года. Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Вместе с ним летел и его правая рука Дмитрий Уткин, а также командиры. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». Месяц назад в Краснодаре появился памятник Пригожину и Уткину. Оба они изображены в военной форме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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