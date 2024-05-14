«Фонтанка»: могилу Евгения Пригожина залили бетоном

14 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин погиб после крушения самолета в августе 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Могилу основателя ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина залили бетоном. Об этом сообщает портал «Фонтанка». «К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона», — говорится в материале. Вероятно, на месте будет установлен памятник или монумент. Дело в том, что площадь заливки слишком большая. Скорее всего, место захоронения Пригожина обновится к 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года. Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Вместе с ним летел и его правая рука Дмитрий Уткин, а также командиры. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». Месяц назад в Краснодаре появился памятник Пригожину и Уткину. Оба они изображены в военной форме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Могилу основателя ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожина залили бетоном. Об этом сообщает портал «Фонтанка». «К преображению готовят место упокоения Евгения Пригожина. Могила на Пороховском кладбище скрылась под толстым и пока еще сырым слоем бетона», — говорится в материале. Вероятно, на месте будет установлен памятник или монумент. Дело в том, что площадь заливки слишком большая. Скорее всего, место захоронения Пригожина обновится к 1 июня. В этот день Пригожину исполнилось бы 63 года. Глава ЧВК «Вагнер» погиб при крушении самолета в августе 2023 года. Вместе с ним летел и его правая рука Дмитрий Уткин, а также командиры. Крушение самолета произошло спустя два месяца после мятежа ЧВК «Вагнер». Месяц назад в Краснодаре появился памятник Пригожину и Уткину. Оба они изображены в военной форме.