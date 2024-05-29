Путин придумал, куда направить доходы от пошлин на импортное вино

Путин поручил использовать доходы от пошлин на импортное вино на нацпроект
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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , вино, шампанское, выпивка, алкоголь, спиртное, фужер
В апреле 2024 года в России стало больше импортного вина, отмечал Максим Чмора Фото:

Половина доходов, которые были получены после повышения пошлин на ввоз иностранного вина, будут направлены на нацпроект «Туризм и гостеприимство». Такое поручение дал президент России Владимир Путин после совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

«Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных стран, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных нацпроектом „Туризм и гостеприимство“», — говорится в поручении. Его приводит сайт президента России.

Ранее начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил, что власти обсуждают идею повышения пошлин на ввоз импортного вина. Сейчас пошлина составляет 20%, она была установлена еще в августе 2023 года.

В апреле этого года был зафиксирован аномально высокий ввоз вина из-за рубежа — 62 миллиона литров. Это два раза больше, чем годом ранее.

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Половина доходов, которые были получены после повышения пошлин на ввоз иностранного вина, будут направлены на нацпроект «Туризм и гостеприимство». Такое поручение дал президент России Владимир Путин после совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. «Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных стран, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных нацпроектом „Туризм и гостеприимство“», — говорится в поручении. Его приводит сайт президента России. Ранее начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора заявил, что власти обсуждают идею повышения пошлин на ввоз импортного вина. Сейчас пошлина составляет 20%, она была установлена еще в августе 2023 года. В апреле этого года был зафиксирован аномально высокий ввоз вина из-за рубежа — 62 миллиона литров. Это два раза больше, чем годом ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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