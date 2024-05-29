Российский бизнесмен Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

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Бизнесмен из России выиграл у ЕС суд по санкциям
Бизнесмен из России выиграл у ЕС суд по санкциям Фото:
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Предприниматель из России Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС. Это следует из постановления судебного органа в Люксембурге.

«Отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/582 от 8 апреля 2022 года <…> и Регламент Совета (ЕС) 2023/571 от 13 марта 2023 года, имплементирующий Регламент (ЕС) № 269/2014 относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в той мере, в какой они касаются г-на Ахмедов Фархад Теймурович», — говорится в постановлении. Там же указано, что все судебные издержки по этому делу оплатит ЕС.

В санкционный список ЕС Ахмедов попал 8 апреля 2022 года. В 2023 году сообщалось, что санкции Европейский Союз снял с четырех бизнесменов, трое из которых были из России. Среди прочих в прессе упоминались фамилии Фархада Ахмедова, Григория Березкина и Александра Шулыгина.

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Предприниматель из России Фархад Ахмедов выиграл суд у Совета ЕС. Это следует из постановления судебного органа в Люксембурге. «Отменяет Решение Совета (CFSP) 2022/582 от 8 апреля 2022 года <…> и Регламент Совета (ЕС) 2023/571 от 13 марта 2023 года, имплементирующий Регламент (ЕС) № 269/2014 относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в той мере, в какой они касаются г-на Ахмедов Фархад Теймурович», — говорится в постановлении. Там же указано, что все судебные издержки по этому делу оплатит ЕС. В санкционный список ЕС Ахмедов попал 8 апреля 2022 года. В 2023 году сообщалось, что санкции Европейский Союз снял с четырех бизнесменов, трое из которых были из России. Среди прочих в прессе упоминались фамилии Фархада Ахмедова, Григория Березкина и Александра Шулыгина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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