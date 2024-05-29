После падения дерева на пенсионерку в Копейске возбуждено уголовное дело

После падения сухого дерева на пенсионерку в Копейске (Челябинская область), которая в результате погибла, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU 29 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону. В прокуратуре города по данному факту проводится проверка.
«После проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Пока лица, в отношении которых возбуждено дело, не называются.
В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В рамках ее проведения будет дана оценка исполнения обязанностей органами местного самоуправления и организациями-подрядчиками по своевременному обслуживанию лесных насаждений и спилу деревьев.
Дерево упало на улице Грибоедова. Пенсионерка находилось на улице, когда стоящее рядом сухое дерево начало падать из-за сильного ветра. По итогу ствол дерева упал на пенсионерку. От полученных травм она скончалась.
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