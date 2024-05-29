После падения дерева на пенсионерку в Копейске возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возбуждено уголовное дело по факту халатности
Возбуждено уголовное дело по факту халатности Фото:

После падения сухого дерева на пенсионерку в Копейске (Челябинская область), которая в результате погибла, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU 29 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону. В прокуратуре города по данному факту проводится проверка.

«После проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Пока лица, в отношении которых возбуждено дело, не называются.

В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В рамках ее проведения будет дана оценка исполнения обязанностей органами местного самоуправления и организациями-подрядчиками по своевременному обслуживанию лесных насаждений и спилу деревьев.

Дерево упало на улице Грибоедова. Пенсионерка находилось на улице, когда стоящее рядом сухое дерево начало падать из-за сильного ветра. По итогу ствол дерева упал на пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После падения сухого дерева на пенсионерку в Копейске (Челябинская область), которая в результате погибла, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU 29 мая сообщили в пресс-службе СКР по региону. В прокуратуре города по данному факту проводится проверка. «После проведенной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Пока лица, в отношении которых возбуждено дело, не называются. В пресс-службе прокуратуры региона URA.RU сообщили, что по данному факту организована проверка. В рамках ее проведения будет дана оценка исполнения обязанностей органами местного самоуправления и организациями-подрядчиками по своевременному обслуживанию лесных насаждений и спилу деревьев. Дерево упало на улице Грибоедова. Пенсионерка находилось на улице, когда стоящее рядом сухое дерево начало падать из-за сильного ветра. По итогу ствол дерева упал на пенсионерку. От полученных травм она скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...