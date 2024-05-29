Сыну полковника, сбившему насмерть людей в Екатеринбурге, отказали в УДО

Владимир Васильев находился за решеткой с 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Верховный суд Чувашии отменил решение Алатырского районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который в 2019 году устроил смертельную аварию в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

О том, что Алатырский райсуд Чувашии удовлетворил УДО Васильеву, стало известно в конце марта. После этого прокуратура подала жалобу. «Сегодня Верховный суд отменил решение суда первой инстанции, дело будет отправлено на повторное рассмотрение», — пояснили в суде.

Васильеву осталось провести за решеткой более четырех лет. Сначала он отбывал наказание в екатеринбургской исправительной колонии №2. Затем его перевели на более мягкий режим — в исправительный центр при ИК-8 в Чувашии.

Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 году возле екатеринбургского торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio врезался в стоявшие на перекрестке авто. Два человека погибли на месте происшествия. Очевидцы уверяли, что Васильев был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Анализы за него сдал его отец Андрей Васильев, считала сторона обвинения. В 2021 году Васильева отправили в колонию на девять лет и три месяца. Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.