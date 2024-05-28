28 мая 2024

ЦГМС предупредил курганцев о последних майских заморозках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ждут ночных заморозков
В Курганской области ждут ночных заморозков Фото:

Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на последние дни мая. Ночью на территории области ожидаются заморозки, гласит предупреждение на сайте.

«30-31 мая по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5°С», — сообщают гидрометеорологи. В северных районах области могут пройти осадки в виде мокрого снега.

Такая погода сохранится до конца месяца. После заморозков ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потеплеет до 27 градусов.

В Курганской области май закончится заморозками
В Курганской области май закончится заморозками
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Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на последние дни мая. Ночью на территории области ожидаются заморозки, гласит предупреждение на сайте. «30-31 мая по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5°С», — сообщают гидрометеорологи. В северных районах области могут пройти осадки в виде мокрого снега. Такая погода сохранится до конца месяца. После заморозков ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потеплеет до 27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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