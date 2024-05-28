В Курганской области ждут ночных заморозков
Курганский ЦГМС опубликовал прогноз погоды на последние дни мая. Ночью на территории области ожидаются заморозки, гласит предупреждение на сайте.
«30-31 мая по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5°С», — сообщают гидрометеорологи. В северных районах области могут пройти осадки в виде мокрого снега.
Такая погода сохранится до конца месяца. После заморозков ожидается потепление. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области потеплеет до 27 градусов.
В Курганской области май закончится заморозками
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!