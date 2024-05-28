28 мая 2024

Прокуратура в ХМАО начала проверку из-за ЧП с упавшим лифтом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура в ХМАО проводит проверку ЧП с упавшим лифтом
Прокуратура в ХМАО проводит проверку ЧП с упавшим лифтом Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) начала проверку происшествия в многоэтажке, где упал лифт с пассажирами. Ведомство выяснит причины ЧП и примет меры прокурорского реагирования.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале.

Женщина с ребенком, которые находились в кабине в момент происшествия, не пострадали. Сработала система безопасности, и лифт остановился между вторым и третьим этажами.

Ранее URA.RU писало, что в многоэтажке Нижневартовска упал лифт с пассажирами. После закрытия дверей на шестом этаже он быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) начала проверку происшествия в многоэтажке, где упал лифт с пассажирами. Ведомство выяснит причины ЧП и примет меры прокурорского реагирования. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале. Женщина с ребенком, которые находились в кабине в момент происшествия, не пострадали. Сработала система безопасности, и лифт остановился между вторым и третьим этажами. Ранее URA.RU писало, что в многоэтажке Нижневартовска упал лифт с пассажирами. После закрытия дверей на шестом этаже он быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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