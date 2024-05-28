Прокуратура в ХМАО начала проверку из-за ЧП с упавшим лифтом

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) начала проверку происшествия в многоэтажке, где упал лифт с пассажирами. Ведомство выяснит причины ЧП и примет меры прокурорского реагирования.
«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по инциденту с лифтом в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила прокуратура ХМАО в telegram-канале.
Женщина с ребенком, которые находились в кабине в момент происшествия, не пострадали. Сработала система безопасности, и лифт остановился между вторым и третьим этажами.
Ранее URA.RU писало, что в многоэтажке Нижневартовска упал лифт с пассажирами. После закрытия дверей на шестом этаже он быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!