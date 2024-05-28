В ЯНАО перевозчик начал готовить главную переправу через Обь к запуску паромов

Подъезды к переправе начали готовить к началу сезона (архивное фото)
Подъезды к паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги начали готовить к запуску. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Автомобили, которые не будут убраны вблизи подъездов к КПП будут принудительно эвакуированы», — рассказали корреспонденту URA.RU в дорожном департаменте. Там отметили, что подобные мероприятия проводятся каждый год перед стартом паромной переправы.
Ледоход на Оби постепенно приближается к району переправы Салехард — Лабытнанги. Ледовые закраины увеличились до десяти процентов, лед начал таять возле берега.
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