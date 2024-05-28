28 мая 2024

В ЯНАО перевозчик начал готовить главную переправу через Обь к запуску паромов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подъезды к переправе начали готовить к началу сезона (архивное фото)
Подъезды к переправе начали готовить к началу сезона (архивное фото) Фото:

Подъезды к паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги начали готовить к запуску. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. 

«Автомобили, которые не будут убраны вблизи подъездов к КПП будут принудительно эвакуированы», — рассказали корреспонденту URA.RU в дорожном департаменте. Там отметили, что подобные мероприятия проводятся каждый год перед стартом паромной переправы. 

Ледоход на Оби постепенно приближается к району переправы Салехард — Лабытнанги. Ледовые закраины увеличились до десяти процентов, лед начал таять возле берега. 

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Подъезды к паромной переправе между городами Салехард и Лабытнанги начали готовить к запуску. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.  «Автомобили, которые не будут убраны вблизи подъездов к КПП будут принудительно эвакуированы», — рассказали корреспонденту URA.RU в дорожном департаменте. Там отметили, что подобные мероприятия проводятся каждый год перед стартом паромной переправы.  Ледоход на Оби постепенно приближается к району переправы Салехард — Лабытнанги. Ледовые закраины увеличились до десяти процентов, лед начал таять возле берега. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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