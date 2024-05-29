«Жизньмарт» прошел все проверки Роспотребнадзора после отравлений покупателей

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"Жизньмарт" заполнит пустые полки в магазинах
"Жизньмарт" заполнит пустые полки в магазинах Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Продукция «Жизньмарта» прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после случаев с отравлениями покупателей. Для профилактики магазины прошли санитарную обработку, рассказали представители франшизы.

«Фабрики, которые отгружают сейчас блюда в „Жизньмарт“, проверены по 3-5 раз надзорными органами и успешно прошли эти проверки. Вся продукция готовых блюд взята на анализы Роспотребнадзором. Результаты анализов продукции, представленной на полках, удовлетворительны, что говорит об их безопасности», — следует из сообщения.

Вскоре полки магазинов будут пополняться готовой продукцией. «Готовы на все, чтобы быстрее вернуться в строй», — отметили в сети.

Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» из-за угрозы попасть под проверки из-за массового отравления екатеринбуржцев. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Владелец бизнеса Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление.

В сети начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердили в Роспотребнадзоре. Полная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.

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Продукция «Жизньмарта» прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после случаев с отравлениями покупателей. Для профилактики магазины прошли санитарную обработку, рассказали представители франшизы. «Фабрики, которые отгружают сейчас блюда в „Жизньмарт“, проверены по 3-5 раз надзорными органами и успешно прошли эти проверки. Вся продукция готовых блюд взята на анализы Роспотребнадзором. Результаты анализов продукции, представленной на полках, удовлетворительны, что говорит об их безопасности», — следует из сообщения. Вскоре полки магазинов будут пополняться готовой продукцией. «Готовы на все, чтобы быстрее вернуться в строй», — отметили в сети. Часть фабрик отказались работать с «Жизньмартом» из-за угрозы попасть под проверки из-за массового отравления екатеринбуржцев. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Владелец бизнеса Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление. В сети начали собственное расследование и пообещали выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердили в Роспотребнадзоре. Полная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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