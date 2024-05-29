Utair отказался от выплаты дивидендов акционерам компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет директоров Utair решил не платить дивиденды
Совет директоров Utair решил не платить дивиденды Фото:

Совет директоров авиакомпании Utair принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Информация представлена в документах компании на сайте раскрытия информации «Интерфакс».

«Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ за 2023 год не начислять и не выплачивать“, — сообщается в решении совета директоров компании. Рекомендация совета будет представлена на общем годовом собрании акционеров, которое состоится 28 июня. Акционеры, которые будут участвовать в собрании и принимать решения по повестке дня, будут определены на основе реестра, закрытие которого запланировано на 3 июня.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет директоров авиакомпании Utair принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Информация представлена в документах компании на сайте раскрытия информации «Интерфакс». «Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ за 2023 год не начислять и не выплачивать“, — сообщается в решении совета директоров компании. Рекомендация совета будет представлена на общем годовом собрании акционеров, которое состоится 28 июня. Акционеры, которые будут участвовать в собрании и принимать решения по повестке дня, будут определены на основе реестра, закрытие которого запланировано на 3 июня. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...