Utair отказался от выплаты дивидендов акционерам компании

Совет директоров авиакомпании Utair принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Информация представлена в документах компании на сайте раскрытия информации «Интерфакс».
«Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘ за 2023 год не начислять и не выплачивать“, — сообщается в решении совета директоров компании. Рекомендация совета будет представлена на общем годовом собрании акционеров, которое состоится 28 июня. Акционеры, которые будут участвовать в собрании и принимать решения по повестке дня, будут определены на основе реестра, закрытие которого запланировано на 3 июня.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа.
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