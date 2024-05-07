Власти ХМАО предложили экс-мэра Сургута на пост независимого директора Utair

08 мая 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Заседание наблюдательного совета Utair пройдет летом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа. «Раздел 16 изложить в следующей редакции. Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр». Представители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Дубовик Анатолий Владимирович, Мещангин Александр Федорович, Петрик Светлана Васильевна, Сальников Александр Иванович. Независимый директор — Филатов Андрей Сергеевич», — указано в документе. Ожидается, что само заседание наблюдательного совета перевозчика состоится летом. «Филатов пока является членом наблюдательного совета Utair, а в перспективе может стать независимым директором авиакомпании. Это особая позиция в составе совета директоров. Ее занимает менеджер, который не имеет отношения ни к одному из акционеров. Но в политтусовке уверены, что статус независимого директора Utair не является конечной целью Филатова. Он по-прежнему ждет своего основного назначения», — рассказал инсайдер. Получить комментарий Филатова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Сургута получил новую должность. Он стал советником губернатора ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа. «Раздел 16 изложить в следующей редакции. Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр». Представители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Дубовик Анатолий Владимирович, Мещангин Александр Федорович, Петрик Светлана Васильевна, Сальников Александр Иванович. Независимый директор — Филатов Андрей Сергеевич», — указано в документе. Ожидается, что само заседание наблюдательного совета перевозчика состоится летом. «Филатов пока является членом наблюдательного совета Utair, а в перспективе может стать независимым директором авиакомпании. Это особая позиция в составе совета директоров. Ее занимает менеджер, который не имеет отношения ни к одному из акционеров. Но в политтусовке уверены, что статус независимого директора Utair не является конечной целью Филатова. Он по-прежнему ждет своего основного назначения», — рассказал инсайдер. Получить комментарий Филатова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Сургута получил новую должность. Он стал советником губернатора ХМАО.