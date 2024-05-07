Власти ХМАО предложили экс-мэра Сургута на пост независимого директора Utair

Власти ХМАО предложили кандидатуру экс-мэра Сургута Андрея Филатова на пост независимого директора авиакомпании Utair. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа.
«Раздел 16 изложить в следующей редакции. Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр». Представители Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Дубовик Анатолий Владимирович, Мещангин Александр Федорович, Петрик Светлана Васильевна, Сальников Александр Иванович. Независимый директор — Филатов Андрей Сергеевич», — указано в документе.
Ожидается, что само заседание наблюдательного совета перевозчика состоится летом. «Филатов пока является членом наблюдательного совета Utair, а в перспективе может стать независимым директором авиакомпании. Это особая позиция в составе совета директоров. Ее занимает менеджер, который не имеет отношения ни к одному из акционеров. Но в политтусовке уверены, что статус независимого директора Utair не является конечной целью Филатова. Он по-прежнему ждет своего основного назначения», — рассказал инсайдер.
Получить комментарий Филатова на момент публикации не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что экс-глава Сургута получил новую должность. Он стал советником губернатора ХМАО.
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