30 мая 2024

Блогер из ХМАО рассказал, как найти целебный гриб в лесу. Видео

Блогер из ХМАО Исламов советует собирать чагу с берез
© Служба новостей «URA.RU»
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Чага растет на коре берез круглогодично
Чага растет на коре берез круглогодично Фото:

Блогер из Ханты-Мансийска Михаил Исламов, известный своим стриминговым каналом «Мишка на Севере», рассказал, как найти березовый гриб в лесу и чем он полезен для организма. Грибы растут на коре берез, их можно собирать круглый год.

«Гриб (чага березовая) обладает противовирусными и антиоксидантными свойствами, содержит в себе витамины и минералы. Снижает уровень холестерина и сахара в крови. <…> Чага — это березовый гриб, соответственно растет он на березах. Растет он и на других деревьях, но целебными свойствами обладает именно березовая чага. Выглядит он как нарост, а в месте, где соединяется с деревом, имеет золотистый цвет. Не путайте чагу с ядовитыми трутовиками», — объяснил блогер в видео, опубликованном в YouTube-канале «Мишка на Севере».

В беседе с корреспондентом URA.RU Исламов рассказал, как хранить и каким способом употреблять березовый гриб. «После того, как вы сорвали гриб с дерева, нужно его очистить от бересты. Необходимо размельчить его на кубики. Либо можно перемолоть в порошок. Потом подсушить, разложив кубики на газету. Хранить в банке или в тряпочном пакете», — поделился с агентством собеседник.

Блогер советует заваривать высушенный березовый гриб в термосе. «Можно употреблять как чай, эффективнее заварить в термосе. Нужно залить горстку кубиков кипятком и оставить на ночь. Утром пить как обычный чай. Чагу можно заваривать по 2-3 раза», — добавил собеседник.

В своем блоге Михаил Исламов рассказывает о полезных свойствах различных растениях и различных способах оздоровления. Также югорчанин делится лайфхаками, как организовать отдых в лесу.

Ранее URA.RU рассказывало, каким натуральным напитком можно заменить энергетики. Кандидат медицинских наук Ольга Абанина советуют пить чайный гриб, который обладает тонизирующим эффектом.

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Блогер из Ханты-Мансийска Михаил Исламов, известный своим стриминговым каналом «Мишка на Севере», рассказал, как найти березовый гриб в лесу и чем он полезен для организма. Грибы растут на коре берез, их можно собирать круглый год. «Гриб (чага березовая) обладает противовирусными и антиоксидантными свойствами, содержит в себе витамины и минералы. Снижает уровень холестерина и сахара в крови. <…> Чага — это березовый гриб, соответственно растет он на березах. Растет он и на других деревьях, но целебными свойствами обладает именно березовая чага. Выглядит он как нарост, а в месте, где соединяется с деревом, имеет золотистый цвет. Не путайте чагу с ядовитыми трутовиками», — объяснил блогер в видео, опубликованном в YouTube-канале «Мишка на Севере». В беседе с корреспондентом URA.RU Исламов рассказал, как хранить и каким способом употреблять березовый гриб. «После того, как вы сорвали гриб с дерева, нужно его очистить от бересты. Необходимо размельчить его на кубики. Либо можно перемолоть в порошок. Потом подсушить, разложив кубики на газету. Хранить в банке или в тряпочном пакете», — поделился с агентством собеседник. Блогер советует заваривать высушенный березовый гриб в термосе. «Можно употреблять как чай, эффективнее заварить в термосе. Нужно залить горстку кубиков кипятком и оставить на ночь. Утром пить как обычный чай. Чагу можно заваривать по 2-3 раза», — добавил собеседник. В своем блоге Михаил Исламов рассказывает о полезных свойствах различных растениях и различных способах оздоровления. Также югорчанин делится лайфхаками, как организовать отдых в лесу. Ранее URA.RU рассказывало, каким натуральным напитком можно заменить энергетики. Кандидат медицинских наук Ольга Абанина советуют пить чайный гриб, который обладает тонизирующим эффектом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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