Следователи из ХМАО выясняют подробности ЧП с падением лифта в Нижневартовске

Следственный отдел Нижневартовска (ХМАО) взялся за расследование обстоятельств инцидента в городской многоэтажке, где упал лифт. Следователи оценят качество услуг по техобслуживанию лифта.
Следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка по факту оказания услуг по техническому обслуживанию лифта, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил telegram-канал СК России по ХМАО — Югре.
Ранее URA.RU писало, что в 16-этажке Нижневартовска произошел технический сбой в работе лифта, и он пролетел с шестого до второго этажа. Женщина с ребенком, находившиеся в лифте, не пострадали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!