28 мая 2024

Артюхов выступил перед Путиным, а ветер помешал работе транспортной сети: события дня

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отчитался перед Путиным о подготовке нацпроекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Артюхов рассказал о предложениях по новому нацпроекту на заседании Госсовета
Губернатор Артюхов рассказал о предложениях по новому нацпроекту на заседании Госсовета Фото:

Губернатор Ямала выступил перед президентом на заседании Госсовета с докладом о подготовке нацпроекта «Молодежь и дети». Тем временем, на юге ЯНАО непогода внесла корректировки в работу транспортной сети. Об этих и других событиях, произошедших в округе 29 мая, читайте в подборке URA.RU.

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Губернатор Ямала выступил перед президентом на заседании Госсовета с докладом о подготовке нацпроекта «Молодежь и дети». Тем временем, на юге ЯНАО непогода внесла корректировки в работу транспортной сети. Об этих и других событиях, произошедших в округе 29 мая, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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