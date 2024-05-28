Артюхов выступил перед Путиным, а ветер помешал работе транспортной сети: события дня

Губернатор Артюхов рассказал о предложениях по новому нацпроекту на заседании Госсовета
Губернатор Ямала выступил перед президентом на заседании Госсовета с докладом о подготовке нацпроекта «Молодежь и дети». Тем временем, на юге ЯНАО непогода внесла корректировки в работу транспортной сети. Об этих и других событиях, произошедших в округе 29 мая, читайте в подборке URA.RU.
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов предложил Владимиру Путину включить в национальный проект молодежь и дети дополнительные программы федерального уровня.
- На юге округа сильный ветер и снегопад стали причиной временного перекрытия дорог и увеличения дорожно-транспортных происшествий. Из-за непогоды были задержаны рейсы в аэропорт Ноябрьска.
- Ледоход на Оби почти достиг столицы Ямала. На переправе Салехард-Лабытнанги готовятся к запуску паромов.
- Ямал вошел в федеральный топ по остаткам средств на счетах регионального бюджета. За первый квартал 2024 года властям удалось сохранить 100 миллиардов рублей.
- Полиция и прокуратура проведут проверку по информации о скандалах в присутствии детей в Ноябрьске. Анонимную жалобу в соцсетях опубликовали соседи скандалистов.
- Власти Ямала увеличат финансирование центров патологии речи.
- Адвокаты осужденных по делу экс-депутата заксобрания ЯНАО, обвиненного в коррупции, обратились в суд с апелляцией.
- Поселок Горнокнязевск готовится стать частью Салехарда. Решение поддержали депутаты дум столицы Ямала и Приуральского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!