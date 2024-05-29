Shot раскрыл, куда делся муж Блиновской, покинувший воинскую часть в Донецке

Shot: муж Блиновской будет отправлен на фронт в составе нового подразделения

29 мая 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский (справа на фото) отправился в зону спецоперации еще весной Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Муж блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком в другом подразделении в ДНР, теперь он будет отправлен непосредственно на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Алексей Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, и сейчас он находится в статусе „переоформления“. По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», — говорится в публикации. Отмечается, что после обучения он будет отправлен непосредственно на ЛБС. До этого Блиновский занимался сборкой беспилотников для различных подразделений ВС РФ. До этого Shot сообщал, что Блиновский сбежал из воинской части. Его местоположение не было известно. По данным источников «Известий», Блиновский не покидал зону СВО. Муж автора «Марафона желаний» отправился на фронт в апреле 2024 года. Тем самым он хотел спасти свой бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей стал пулеметчиком в другом подразделении в ДНР, теперь он будет отправлен непосредственно на линию боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Алексей Блиновский стал пулеметчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, и сейчас он находится в статусе „переоформления“. По одной из версий, на это время он мог выехать за пределы региона», — говорится в публикации. Отмечается, что после обучения он будет отправлен непосредственно на ЛБС. До этого Блиновский занимался сборкой беспилотников для различных подразделений ВС РФ. До этого Shot сообщал, что Блиновский сбежал из воинской части. Его местоположение не было известно. По данным источников «Известий», Блиновский не покидал зону СВО. Муж автора «Марафона желаний» отправился на фронт в апреле 2024 года. Тем самым он хотел спасти свой бизнес.