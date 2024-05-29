Shot: муж осужденной Блиновской сбежал с зоны СВО

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей сбежал из воинской части в Донецке. Ранее он заключал контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает Shot.
«Он [Блиновский] больше не служит у нас", — уточнил собеседник SHOT. При этом текущее местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно.
Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была арестована за неуплату налогов на сумму более 918 миллионов рублей. В настоящий момент она находится в СИЗО. В апреле этого года ее муж Алексей отправился в зону СВО. Таким образом он хотел спасти свой бизнес, а также попытаться вытащить супругу из колонии.
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