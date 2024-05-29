ВСУ пытались атаковать Крым безэкипажным катером

ВСУ пытались атаковать Крым при помощи безэкипажного катера
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, он следовал к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства в
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