ВСУ пытались атаковать Крым безэкипажным катером

Минобороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

29 мая 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать Крым при помощи безэкипажного катера Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, он следовал к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства в telegram-канале . Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, он следовал к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства в telegram-канале. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.