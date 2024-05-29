ВСУ пытались атаковать Крым безэкипажным катером

Минобороны РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
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ВСУ пытались атаковать Крым при помощи безэкипажного катера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, он следовал к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства в telegram-канале. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.

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В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, он следовал к Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства в telegram-канале. Катер был уничтожен примерно в 18:30 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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