Свердловский стрелок получил медаль за подвиг под Авдеевкой

Свердловский стрелок, рядовой Лев Константинович, получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Об этом сообщил в соцсетях глава города Красноуфимск Михаил Конев.
«Получили письмо от командира войсковой части, гвардии подполковника М. Шаткова. В письме говорится о подвиге нашего земляка Льва Константинова. За проявленное мужество он награжден медалью „За отвагу“ и мы им гордимся», — сообщил Конев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».
Во время боя Константинов, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне, что позволило нашим войскам продолжить продвижение. Все это происходило под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов, говорится в письме командира.
На сегодняшний день ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой. Российская армия на этом направлении владеет инициативой и давит на позиции противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!