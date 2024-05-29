Свердловский стрелок получил медаль за подвиг под Авдеевкой

30 мая 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Боец из Красноуфимска проявил в бою мужество и героизм (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский стрелок, рядовой Лев Константинович, получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Об этом сообщил в соцсетях глава города Красноуфимск Михаил Конев. «Получили письмо от командира войсковой части, гвардии подполковника М. Шаткова. В письме говорится о подвиге нашего земляка Льва Константинова. За проявленное мужество он награжден медалью „За отвагу“ и мы им гордимся», — сообщил Конев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Во время боя Константинов, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне, что позволило нашим войскам продолжить продвижение. Все это происходило под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов, говорится в письме командира. На сегодняшний день ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой. Российская армия на этом направлении владеет инициативой и давит на позиции противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский стрелок, рядовой Лев Константинович, получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Об этом сообщил в соцсетях глава города Красноуфимск Михаил Конев. «Получили письмо от командира войсковой части, гвардии подполковника М. Шаткова. В письме говорится о подвиге нашего земляка Льва Константинова. За проявленное мужество он награжден медалью „За отвагу“ и мы им гордимся», — сообщил Конев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Во время боя Константинов, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне, что позволило нашим войскам продолжить продвижение. Все это происходило под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов, говорится в письме командира. На сегодняшний день ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой. Российская армия на этом направлении владеет инициативой и давит на позиции противника.