29 мая 2024

Свердловский стрелок получил медаль за подвиг под Авдеевкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, боевики, оружие, вооружение, ноги, подготовка, ак, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, руки, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74
Боец из Красноуфимска проявил в бою мужество и героизм (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский стрелок, рядовой Лев Константинович, получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Об этом сообщил в соцсетях глава города Красноуфимск Михаил Конев.

«Получили письмо от командира войсковой части, гвардии подполковника М. Шаткова. В письме говорится о подвиге нашего земляка Льва Константинова. За проявленное мужество он награжден медалью „За отвагу“ и мы им гордимся», — сообщил Конев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Во время боя Константинов, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне, что позволило нашим войскам продолжить продвижение. Все это происходило под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов, говорится в письме командира.

На сегодняшний день ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой. Российская армия на этом направлении владеет инициативой и давит на позиции противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский стрелок, рядовой Лев Константинович, получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Об этом сообщил в соцсетях глава города Красноуфимск Михаил Конев. «Получили письмо от командира войсковой части, гвардии подполковника М. Шаткова. В письме говорится о подвиге нашего земляка Льва Константинова. За проявленное мужество он награжден медалью „За отвагу“ и мы им гордимся», — сообщил Конев на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». Во время боя Константинов, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне, что позволило нашим войскам продолжить продвижение. Все это происходило под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов, говорится в письме командира. На сегодняшний день ВСУ оставили большинство позиций под Авдеевкой. Российская армия на этом направлении владеет инициативой и давит на позиции противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...