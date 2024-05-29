Сотрудники «Уралвагонзавода» едут на фронт ради модернизации танков Т-90

Создатели танка «Прорыв» часто бывают на передовой Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир экипажа Т-90М «Прорыв» с позывным Саня рассказал о взаимодействии с инженерами «Уралвагонзавода»(Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Специалисты предприятия постоянно модернизируют свой танк и приезжают прямо к линии боевого соприкосновения.

«Командир экипажа Саня рассказал о взаимодействии с нашими инженерами, которые разработали машину и постоянно ее модернизируют. Для этого они приезжают прямо к линии боевого соприкосновения. Мы реагируем предельно быстро», — сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».

Командир экипажа отметил, что инженеры помогли максимально сократить время наводчика. Специалисты показали бойцам, как наиболее эффективно использовать компьютерную систему танка в бою.

Накануне 9 Мая сотрудники «Уралвагонзавода» отправили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» для нужд российских военнослужащих. В начале марта предприятия уже отправляло партию танков Т-90М на передовую. В ней участвовали 2000 работников завода.