Politico: Шольц поддержал идею разрешить Киеву бить по РФ оружием Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает осведомленный источник.
«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, утверждает, что Шольц выступает за применение западного оружия для атак внутри России», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает Politico.
Это заявление последовало за встречей Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой Макрон выразил мнение о необходимости разрешить Украине наносить удары по РФ. Шольц не выразил возражений против этой позиции, подчеркнув законное право Киева на самооборону. Также и США ранее захотели разрешить Украине наносить удары американским оружием по России.
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