29 мая 2024

Politico: Шольц поддержал идею разрешить Киеву бить по РФ оружием Запада

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Шольц хочет разрешить Украине бить по РФ западным оружием
Шольц хочет разрешить Украине бить по РФ западным оружием Фото:
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Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает осведомленный источник.

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, утверждает, что Шольц выступает за применение западного оружия для атак внутри России», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает Politico.

Это заявление последовало за встречей Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой Макрон выразил мнение о необходимости разрешить Украине наносить удары по РФ. Шольц не выразил возражений против этой позиции, подчеркнув законное право Киева на самооборону. Также и США ранее захотели разрешить Украине наносить удары американским оружием по России.

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Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает осведомленный источник. «Человек, знакомый с позицией правительства Германии, утверждает, что Шольц выступает за применение западного оружия для атак внутри России», — заявил источник, знакомый с ситуацией. Его слова передает Politico. Это заявление последовало за встречей Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой Макрон выразил мнение о необходимости разрешить Украине наносить удары по РФ. Шольц не выразил возражений против этой позиции, подчеркнув законное право Киева на самооборону. Также и США ранее захотели разрешить Украине наносить удары американским оружием по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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