Челябинский авторитет подал в суд на блогера Mellstroy из-за матерных слов

30 мая 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Морозов оценил моральный ущерб в 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба. «Член религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“ Морозов обратился в суд с иском к Буриму А.А., „ООО ГУГЛ“. В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Иск Морозова к Буриму будет рассматриваться в Бабушкинском райсуде. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июня 2024 года. Год назад авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google. Он просил удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Также он требовал с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба. «Член религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“ Морозов обратился в суд с иском к Буриму А.А., „ООО ГУГЛ“. В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Иск Морозова к Буриму будет рассматриваться в Бабушкинском райсуде. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июня 2024 года. Год назад авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google. Он просил удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Также он требовал с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой.