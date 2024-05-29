29 мая 2024

Челябинский авторитет подал в суд на блогера Mellstroy из-за матерных слов

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Морозов Александр Челябинск, морозов александр
Морозов оценил моральный ущерб в 10 млн рублей Фото:

Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба.

«Член религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“ Морозов обратился в суд с иском к Буриму А.А., „ООО ГУГЛ“. В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Иск Морозова к Буриму будет рассматриваться в Бабушкинском райсуде. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июня 2024 года.

Год назад авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google. Он просил удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Также он требовал с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой.

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Экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Криминальный авторитет и лидер религиозной группы требует с блогера 10 миллионов рублей морального ущерба. «Член религиозной группы „Братство Морозов-Златоуст“ Морозов обратился в суд с иском к Буриму А.А., „ООО ГУГЛ“. В своем иске он просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в сумме 10 млн рублей», — сообщает telegram-канал судов общей юрисдикции столицы. Иск Морозова к Буриму будет рассматриваться в Бабушкинском райсуде. Предварительное судебное заседание назначено на 24 июня 2024 года. Год назад авторитет подал в суд на Настю Ивлееву и Google. Он просил удалить канал Ивлеевой на YouTube, поскольку его просмотр причинил ему моральные страдания. Также он требовал с ведущей 5 миллионов рублей, столько же — с Google из-за алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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