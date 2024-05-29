29 мая 2024

Гай Ричи снимет новый сериал про молодого Шерлока Холмса

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Гай Ричи обещает раскрыть тайну гениальности знаменитого сыщика Фото:

Гай Ричи назначен режиссером и исполнительным продюсером восьмисерийного сериала по роману Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Исполнителем главной роли станет актер Хиро Файнс Тиффин.

«Amazon Prime Video заказал сериал по романам Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс» с Хиро Файнсом Тиффином в главной роли. Это будет воссоединение Ричи и Тиффина, которые недавно работали вместе над фильмом «Министерство неджентльменской войны», — пишет американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса.

Это также последний проект Шерлока Холмса для Ричи. Ранее он снял два фильма о знаменитом детективе с Робертом Дауни-младшим в роли Холмса.

В «Молодом Шерлоке» Ричи пообещал зрителям показать новую версию детектива, которого зрители «никогда раньше не могли себе представить». Одна из задач режиссера — показать как Шерлок становится гением, «которого мы все любим».

Ранее URA.RU сообщало о съемках короткометражного фильма по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи, который подготовил промоушен RCC. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены RCC, а для сложных персонажей были приглашены актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов.

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Гай Ричи назначен режиссером и исполнительным продюсером восьмисерийного сериала по роману Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс». Исполнителем главной роли станет актер Хиро Файнс Тиффин. «Amazon Prime Video заказал сериал по романам Энди Лейна «Молодой Шерлок Холмс» с Хиро Файнсом Тиффином в главной роли. Это будет воссоединение Ричи и Тиффина, которые недавно работали вместе над фильмом «Министерство неджентльменской войны», — пишет американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса. Это также последний проект Шерлока Холмса для Ричи. Ранее он снял два фильма о знаменитом детективе с Робертом Дауни-младшим в роли Холмса. В «Молодом Шерлоке» Ричи пообещал зрителям показать новую версию детектива, которого зрители «никогда раньше не могли себе представить». Одна из задач режиссера — показать как Шерлок становится гением, «которого мы все любим». Ранее URA.RU сообщало о съемках короткометражного фильма по мотивам «Джентльменов» Гая Ричи, который подготовил промоушен RCC. Ключевые роли в картине играют профессиональные спортсмены RCC, а для сложных персонажей были приглашены актеры Свердловского государственного академического театра драмы Илья Андрюков и Денис Хайретдинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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