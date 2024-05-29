ЕС и G7 хотят найти способ изымать частные активы россиян

Страны ЕС и государства G7 ищут возможность изымать частные замороженные активы граждан РФ для поддержки Украины. Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).
«Некоторые государства-члены Евросоюза и участники G7 изучают способы использования российских частных активов, замороженных в ЕС, для поддержки Украины. Мы принимаем к сведению законодательство, принятое Эстонией», — пояснила пресс-служба ЕК в беседе с «Известиями». В Брюсселе отмечают, что на данном этапе намерены ограничиться только изъятием доходов от заблокированных средств.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба, причиненного стране действиями, которые связанными с заморозкой активов. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Путин осудил изъятие активов и имущества иностранных государств. Позже глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не рассматривает национализацию западных компаний в качестве ответных мер.
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