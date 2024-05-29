29 мая 2024

В Польше задержали трех человек, готовивших диверсии якобы по заказу РФ

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Польские силовики задержали трех человек
Польские силовики задержали трех человек Фото:

Сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке диверсий якобы по указанию РФ. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«Задержанные обвиняются в участии в организованной международной преступной группировке и преступлениях террористического характера», — сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). По информации следствия, задержанные должны были осуществлять диверсии, включая поджоги, якобы по заданию российских спецслужб.

Обвиняемые планировали поджоги на территории Гданьска, Гдыни и Марках, получая за это вознаграждение. За каждый поджог им обещали 10 тысяч евро

Это задержание следует за арестом девяти человек неделей ранее, 21 мая, которых также подозревают в совершении диверсий якобы по заказу России. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил о планах поджога завода по производству красок и других диверсионных актах.

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Сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке диверсий якобы по указанию РФ. Об этом сообщает пресс-служба агентства. «Задержанные обвиняются в участии в организованной международной преступной группировке и преступлениях террористического характера», — сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). По информации следствия, задержанные должны были осуществлять диверсии, включая поджоги, якобы по заданию российских спецслужб. Обвиняемые планировали поджоги на территории Гданьска, Гдыни и Марках, получая за это вознаграждение. За каждый поджог им обещали 10 тысяч евро Это задержание следует за арестом девяти человек неделей ранее, 21 мая, которых также подозревают в совершении диверсий якобы по заказу России. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил о планах поджога завода по производству красок и других диверсионных актах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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