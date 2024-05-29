В Польше задержали трех человек, готовивших диверсии якобы по заказу РФ

Сотрудники польского агентства внутренней безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке диверсий якобы по указанию РФ. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«Задержанные обвиняются в участии в организованной международной преступной группировке и преступлениях террористического характера», — сообщает пресс-служба Агентства внутренней безопасности Польши (ABW). По информации следствия, задержанные должны были осуществлять диверсии, включая поджоги, якобы по заданию российских спецслужб.
Обвиняемые планировали поджоги на территории Гданьска, Гдыни и Марках, получая за это вознаграждение. За каждый поджог им обещали 10 тысяч евро
Это задержание следует за арестом девяти человек неделей ранее, 21 мая, которых также подозревают в совершении диверсий якобы по заказу России. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил о планах поджога завода по производству красок и других диверсионных актах.
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