В Керчи повреждены два парома после атаки ВСУ

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки Вооруженных сил Украины и последующего отражения обстрела в Керчи повреждены два парома. Об этом сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма, в своем Telegram-канале.

«При отражении вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв и пострадавших среди моряков и гражданских лиц нет», — цитирует Крючкова Telegram-канал с ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Олег Крючков добавил, что после оценки ущерба работу паромной переправы планируется восстановить. Он также призвал население оставаться в спокойствии и опираться только на достоверные источники информации.

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В результате атаки Вооруженных сил Украины и последующего отражения обстрела в Керчи повреждены два парома. Об этом сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма, в своем Telegram-канале. «При отражении вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв и пострадавших среди моряков и гражданских лиц нет», — цитирует Крючкова Telegram-канал с ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко. Олег Крючков добавил, что после оценки ущерба работу паромной переправы планируется восстановить. Он также призвал население оставаться в спокойствии и опираться только на достоверные источники информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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