В Керчи повреждены два парома после атаки ВСУ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки Вооруженных сил Украины и последующего отражения обстрела в Керчи повреждены два парома. Об этом сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма, в своем Telegram-канале.

«При отражении вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный. Повреждено остекление надстроек. Жертв и пострадавших среди моряков и гражданских лиц нет», — цитирует Крючкова Telegram-канал с ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

Олег Крючков добавил, что после оценки ущерба работу паромной переправы планируется восстановить. Он также призвал население оставаться в спокойствии и опираться только на достоверные источники информации.