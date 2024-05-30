В РФ остановили поставки книг популярной сети

Издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Лабиринт" имеет задолженность
"Лабиринт" имеет задолженность Фото:

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт» из-за долгов. Об этом рассказал ее совладелец Олег Новиков.

«Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов», — передают слова Новикова «Ведомости».

По словам совладельца, задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы составляет «сотни миллионов рублей». Сначала года они сокращали поставки для сети и обсуждали погашение долгов за поставленный товар, которые начали формироваться еще в 2023 году.

«Книжный Лабиринт» — это сеть специализированных книжных магазинов, основанная в 2005 году. Она входит в издательско-книготорговый холдинг «Лабиринт» наряду с издательством «Лабиринт Пресс» и интернет-магазином «Лабиринт». Сейчас магазины сети открыты в Москве и в Подмосковье. В каталоге присутствует от 50 до 70 тысяч наименований книг и сопутствующих товаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт» из-за долгов. Об этом рассказал ее совладелец Олег Новиков. «Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов», — передают слова Новикова «Ведомости». По словам совладельца, задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы составляет «сотни миллионов рублей». Сначала года они сокращали поставки для сети и обсуждали погашение долгов за поставленный товар, которые начали формироваться еще в 2023 году. «Книжный Лабиринт» — это сеть специализированных книжных магазинов, основанная в 2005 году. Она входит в издательско-книготорговый холдинг «Лабиринт» наряду с издательством «Лабиринт Пресс» и интернет-магазином «Лабиринт». Сейчас магазины сети открыты в Москве и в Подмосковье. В каталоге присутствует от 50 до 70 тысяч наименований книг и сопутствующих товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...