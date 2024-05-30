В РФ остановили поставки книг популярной сети

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт» из-за долгов. Об этом рассказал ее совладелец Олег Новиков.
«Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов», — передают слова Новикова «Ведомости».
По словам совладельца, задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы составляет «сотни миллионов рублей». Сначала года они сокращали поставки для сети и обсуждали погашение долгов за поставленный товар, которые начали формироваться еще в 2023 году.
«Книжный Лабиринт» — это сеть специализированных книжных магазинов, основанная в 2005 году. Она входит в издательско-книготорговый холдинг «Лабиринт» наряду с издательством «Лабиринт Пресс» и интернет-магазином «Лабиринт». Сейчас магазины сети открыты в Москве и в Подмосковье. В каталоге присутствует от 50 до 70 тысяч наименований книг и сопутствующих товаров.
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