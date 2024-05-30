На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар (архивное фото)
На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.
«Горит разноуровневое производственно-складское здание на 2 000 квадратных метрах», — написали в telegram-канале МЧС. Там добавили, что сотрудники уже ликвидируют пожар.
По данным telegram-канала Shot, для тушения на место уже запросили вертолеты. Возгорание началось на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Пожару присвоен третий ранг сложности. В данный момент перекрыто движение по Мартеновской улице. Информации о пострадавших нет.
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