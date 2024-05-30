В Москве разгорелся крупный пожар. Видео

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На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар (архивное фото)
На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар (архивное фото) Фото:

На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России.

«Горит разноуровневое производственно-складское здание на 2 000 квадратных метрах», — написали в telegram-канале МЧС. Там добавили, что сотрудники уже ликвидируют пожар.  

По данным telegram-канала Shot, для тушения на место уже запросили вертолеты. Возгорание началось на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Пожару присвоен третий ранг сложности. В данный момент перекрыто движение по Мартеновской улице. Информации о пострадавших нет. 

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На востоке Москвы разгорелся крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщили в МЧС России. «Горит разноуровневое производственно-складское здание на 2 000 квадратных метрах», — написали в telegram-канале МЧС. Там добавили, что сотрудники уже ликвидируют пожар.   По данным telegram-канала Shot, для тушения на место уже запросили вертолеты. Возгорание началось на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Пожару присвоен третий ранг сложности. В данный момент перекрыто движение по Мартеновской улице. Информации о пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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