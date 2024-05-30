Лавров: РФ рассматривает поставку Украине F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере

Лавров: появление у Украины F-16 будет значить угрозу в ядерной сфере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. stock, нато, авиация, f-16, истребители, ф-16, ф16, f16,  stock
F-16 являлись основным средством доставки в рамках ядерных миссий НАТО, рассказал Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО использует истребители F-16 для совместных ядерных миссий альянса, поэтому их передача Киеву будет восприниматься Россией как сигнал от Североатлантического блока. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — рассказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что США и НАТО хотят показать России, что они готовы «буквально на все».

Однако глава МИД считает, что поставка подобных истребителей никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — сказал Лавров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО использует истребители F-16 для совместных ядерных миссий альянса, поэтому их передача Киеву будет восприниматься Россией как сигнал от Североатлантического блока. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — рассказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что США и НАТО хотят показать России, что они готовы «буквально на все». Однако глава МИД считает, что поставка подобных истребителей никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — сказал Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...