Лавров: РФ рассматривает поставку Украине F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере

Лавров: появление у Украины F-16 будет значить угрозу в ядерной сфере

30 мая 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

F-16 являлись основным средством доставки в рамках ядерных миссий НАТО, рассказал Лавров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО использует истребители F-16 для совместных ядерных миссий альянса, поэтому их передача Киеву будет восприниматься Россией как сигнал от Североатлантического блока. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — рассказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что США и НАТО хотят показать России, что они готовы «буквально на все». Однако глава МИД считает, что поставка подобных истребителей никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — сказал Лавров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО использует истребители F-16 для совместных ядерных миссий альянса, поэтому их передача Киеву будет восприниматься Россией как сигнал от Североатлантического блока. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — рассказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что США и НАТО хотят показать России, что они готовы «буквально на все». Однако глава МИД считает, что поставка подобных истребителей никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — сказал Лавров.