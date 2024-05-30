Лавров: РФ рассматривает поставку Украине F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере

НАТО использует истребители F-16 для совместных ядерных миссий альянса, поэтому их передача Киеву будет восприниматься Россией как сигнал от Североатлантического блока. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — рассказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что США и НАТО хотят показать России, что они готовы «буквально на все».
Однако глава МИД считает, что поставка подобных истребителей никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО. «Эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО на Украину», — сказал Лавров.
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