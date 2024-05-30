Кандидата в мэры мексиканского города застрелили во время митинга. Видео

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Убийство было совершено из пистолета Фото:

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ.

«Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal. Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата.

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Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ. «Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal. Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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