Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ.
«Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal. Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата.
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Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ. «Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal. Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата.