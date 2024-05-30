Кандидата в мэры мексиканского города застрелили во время митинга. Видео

30 мая 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Убийство было совершено из пистолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ. «Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal . Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен из пистолета во время встречи с избирателями. Об этом сообщают местные СМИ. «Убит кандидат на пост мэра Коюка-де-Бенитес. Ему выстрелили в голову в конце кампании», — пишет мексиканское издание El Universal. Там уточнили, что убийство произошло в момент, когда Баррьентос приветствовал своих сторонников. На видео с убийством, которое расходится в сети, слышно не менее 15 выстрелов в кандидата.