В Минобороны РФ рассказали о попытке масштабной атаки Крыма ракетами ATACMS

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS у Крыма

30 мая 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Средства ПВО предотвратили атаку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь ракет ATACMS перехвачены системами ПВО в акватории Азовского моря рядом с Крымом в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера. «Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Также там отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемь ракет ATACMS перехвачены системами ПВО в акватории Азовского моря рядом с Крымом в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера. «Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Также там отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.