В Минобороны РФ рассказали о попытке масштабной атаки Крыма ракетами ATACMS

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS у Крыма
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Средства ПВО предотвратили атаку Фото:
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Восемь ракет ATACMS перехвачены системами ПВО в акватории Азовского моря рядом с Крымом в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера.

«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Также там отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.

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Восемь ракет ATACMS перехвачены системами ПВО в акватории Азовского моря рядом с Крымом в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера. «Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Также там отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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