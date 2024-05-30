В Минобороны РФ рассказали о попытке масштабной атаки Крыма ракетами ATACMS

Средства ПВО предотвратили атаку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Восемь ракет ATACMS перехвачены системами ПВО в акватории Азовского моря рядом с Крымом в ночь на 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожено два безэкипажных катера.
«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Также там отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.
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