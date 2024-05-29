29 мая 2024

Сотрудники, готовившие еду для «Жизньмарта», были заражены

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург
В продукции «Жизньмарта» обнаружили сальмонеллу и стафилококк Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Работники предприятия ИП Луизы Гумаровой в Березовском (Свердловская область), готовившие продукцию для «Жизньмарта», были заражены сальмонеллой и стафилококком. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора во время суда о закрытии производства.

«До массового отравления сотрудники фабрики были заражены. В продукции были выявлены сальмонелла и стафилококк. Потом эта пища поступила в магазины», — передает корреспондент URA.RU слова представителя РПН. По его словам, на предприятии был обнаружен ряд других нарушений: личные вещи сотрудников хранились вместе с санитарной одеждой, один из туалетов для персонала располагался в моечной зоне, а у фарша не было техдокументации.

Защита Гумаровой пояснила, что сотрудники не больны и прошли все медицинские тесты, а все нарушения на фабрике были исправлены. Отмечается, что в суде Гумаровой не было, вместо нее пришел другой представитель — технолог Роман Родин.

В настоящее время продукция «Жизньмарта» прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказались работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Владелец бизнеса Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление.

Сеть начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец франшизы Иван Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.

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Работники предприятия ИП Луизы Гумаровой в Березовском (Свердловская область), готовившие продукцию для «Жизньмарта», были заражены сальмонеллой и стафилококком. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора во время суда о закрытии производства. «До массового отравления сотрудники фабрики были заражены. В продукции были выявлены сальмонелла и стафилококк. Потом эта пища поступила в магазины», — передает корреспондент URA.RU слова представителя РПН. По его словам, на предприятии был обнаружен ряд других нарушений: личные вещи сотрудников хранились вместе с санитарной одеждой, один из туалетов для персонала располагался в моечной зоне, а у фарша не было техдокументации. Защита Гумаровой пояснила, что сотрудники не больны и прошли все медицинские тесты, а все нарушения на фабрике были исправлены. Отмечается, что в суде Гумаровой не было, вместо нее пришел другой представитель — технолог Роман Родин. В настоящее время продукция «Жизньмарта» прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора после массового отравления екатеринбуржцев. Часть фабрик отказались работать с сетью из-за угрозы попасть под проверки. Санврачи нашли в пробах готовой продукции кишечную палочку. Владелец бизнеса Иван Зайченко опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление. Сеть начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по миллиону рублей. Некоторые горожане принялись облизывать магазинные яйца в надежде заразиться и получить крупную компенсацию. Владелец франшизы Иван Зайченко призвал не делать этого, так как выплаты получат только 18 человек, отравление которых подтвердил РПН. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.
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