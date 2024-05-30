Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пять беспилотников Украины уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем в утро 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает российское военное ведомство в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.