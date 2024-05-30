Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Краснодарским краем

30 мая 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пять беспилотников Украины уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем в утро 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале . Там уточнили, что атака произошла в 7 утра по московскому времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять беспилотников Украины уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем в утро 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в 7 утра по московскому времени.