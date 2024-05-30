Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Краснодарским краем
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Беспилотники были уничтожены средствами ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять беспилотников Украины уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем в утро 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в 7 утра по московскому времени.

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Пять беспилотников Украины уничтожены средствами ПВО над Краснодарским краем в утро 30 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Краснодарского края», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что атака произошла в 7 утра по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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