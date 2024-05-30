«Петухи есть, а рук нет»: владелец «Пятерочки» объяснила резкое подорожание яиц

Резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года был связан с проблемами у производителей. Об этом рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева.
«Петухи есть, а рук нет», — объяснила Любачева, указывая на вспышку птичьего гриппа, падение рубля и нехватку рабочей силы как основные факторы, повлиявшие на увеличение издержек производителей, передает РБК. В результате этих проблем стоимость производства яиц значительно возросла.
Лобачева также отметила, что спрос превысил предложение, что спровоцировало потребительский ажиотаж. Цены, по которым закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо не доезжало до конечной точки, заключила она.
Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.
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