«Петухи есть, а рук нет»: владелец «Пятерочки» объяснила резкое подорожание яиц

Глава X5 Лобачева: рост цен на яйца связан с птичьим гриппом и нехваткой кадров
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Рост цен на яица был связан со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров, рассказала Екатерина Лобачева
Рост цен на яица был связан со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров, рассказала Екатерина Лобачева Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года был связан с проблемами у производителей. Об этом рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева.

«Петухи есть, а рук нет», — объяснила Любачева, указывая на вспышку птичьего гриппа, падение рубля и нехватку рабочей силы как основные факторы, повлиявшие на увеличение издержек производителей, передает РБК. В результате этих проблем стоимость производства яиц значительно возросла.

Лобачева также отметила, что спрос превысил предложение, что спровоцировало потребительский ажиотаж. Цены, по которым закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо не доезжало до конечной точки, заключила она. 

Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.

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Резкое увеличение цен на куриные яйца в октябре 2023 года был связан с проблемами у производителей. Об этом рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева. «Петухи есть, а рук нет», — объяснила Любачева, указывая на вспышку птичьего гриппа, падение рубля и нехватку рабочей силы как основные факторы, повлиявшие на увеличение издержек производителей, передает РБК. В результате этих проблем стоимость производства яиц значительно возросла. Лобачева также отметила, что спрос превысил предложение, что спровоцировало потребительский ажиотаж. Цены, по которым закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо не доезжало до конечной точки, заключила она.  Ранее в Росстате сообщили, что помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Стоимость на яйца в РФ выросла из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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