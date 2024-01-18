Росстат: больше всего в 2023 году в России подорожали яйца, помидоры и груши

Помидоры, яйца и груши возглавили десятку самых подорожавших продуктов в России в 2023 году. Об этом сообщает Росстат.
«Яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%», — передает РИА Новости результат анализа данных Росстата. Также в пятерку товаров с высоким ростом цен вошли бананы и виноград. Цены на них выросли в диапазоне от 45% до 50%. Замкнули топ подорожавших товаров апельсины.
Цены на яйца в стране выросли из-за повышенного спроса со стороны населения, однако изменения в объеме производства не наблюдались. Президент России Владимир Путин отмечал, что уровень доходов граждан России повысился, поэтому люди и стали больше потреблять яйца и куриное мясо.
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