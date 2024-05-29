29 мая 2024

В Екатеринбургском зоопарке появилось «мемное» животное. Видео

В зоопарк Екатеринбурга привезли капибару из Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Капибары — очень социальные животные Фото:

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды, делятся представители зоопарка в группе во «ВКонтакте».

«Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга. Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными», — рассказали сотрудники. Пока капибара обживается, сотрудники выбирают животному имя и надеются на помощь горожан в этом вопросе.

Ранее шли разговоры о том, что в контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится две капибары. Для них даже начали строить вольеры, рассказывал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.

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В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды, делятся представители зоопарка в группе во «ВКонтакте». «Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга. Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными», — рассказали сотрудники. Пока капибара обживается, сотрудники выбирают животному имя и надеются на помощь горожан в этом вопросе. Ранее шли разговоры о том, что в контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится две капибары. Для них даже начали строить вольеры, рассказывал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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