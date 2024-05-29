В Екатеринбургском зоопарке появилось «мемное» животное. Видео

В зоопарк Екатеринбурга привезли капибару из Санкт-Петербурга

30 мая 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Капибары — очень социальные животные Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды, делятся представители зоопарка в группе во «ВКонтакте». «Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга. Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными», — рассказали сотрудники. Пока капибара обживается, сотрудники выбирают животному имя и надеются на помощь горожан в этом вопросе. Ранее шли разговоры о том, что в контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится две капибары. Для них даже начали строить вольеры, рассказывал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды, делятся представители зоопарка в группе во «ВКонтакте». «Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга. Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными», — рассказали сотрудники. Пока капибара обживается, сотрудники выбирают животному имя и надеются на помощь горожан в этом вопросе. Ранее шли разговоры о том, что в контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится две капибары. Для них даже начали строить вольеры, рассказывал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.