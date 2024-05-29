В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец, который часто становится героем мемов и песен, — капибара. Животное предпочитает есть листья салата, одуванчики и ягоды, делятся представители зоопарка в группе во «ВКонтакте».
«Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга. Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными», — рассказали сотрудники. Пока капибара обживается, сотрудники выбирают животному имя и надеются на помощь горожан в этом вопросе.
Ранее шли разговоры о том, что в контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится две капибары. Для них даже начали строить вольеры, рассказывал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев.
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