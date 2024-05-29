На курганской границе обнаружена зараженная личинками опасных вредителей партия леса

Россельхознадзор предотвратил экспорт зараженной древесины из Курганской области

30 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Курганский лес заражен опасным вредителем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россельхознадзор предотвратил экспорт из Курганской области зараженной древесины, в которой были обнаружены личинки черного соснового усача. Партию пиломатериалов планировали отправить в Республику Казахстан, сообщает URA.RU пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки специалисты выявили в древесине личинки карантинного вредителя, что стало основанием для недопущения вывоза партии леса», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В Курганской области действует семь фитосанитарных зон по вредителям леса. Собственникам зараженной продукции предложили принять фитосанитарные меры, такие как обеззараживание, переработка или уничтожение. После проведения необходимых процедур и повторных лабораторных исследований растительная продукция была отправлена из региона. С начала года управление уже предотвратило вывоз 30 зараженных партий. Черный сосновый усач представляет серьезную угрозу для лесного хозяйства, так как помимо непосредственного повреждения деревьев, он способствует распространению опасных заболеваний. URA.RU писало, что в марте этого года сотрудники Россельхознадзора обнаружили на границе с Казахстаном в Курганской области десятки кубометров зараженной насекомыми древесины. Партию лесоматериала собирались вывезти в соседнее с РФ государством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россельхознадзор предотвратил экспорт из Курганской области зараженной древесины, в которой были обнаружены личинки черного соснового усача. Партию пиломатериалов планировали отправить в Республику Казахстан, сообщает URA.RU пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки специалисты выявили в древесине личинки карантинного вредителя, что стало основанием для недопущения вывоза партии леса», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В Курганской области действует семь фитосанитарных зон по вредителям леса. Собственникам зараженной продукции предложили принять фитосанитарные меры, такие как обеззараживание, переработка или уничтожение. После проведения необходимых процедур и повторных лабораторных исследований растительная продукция была отправлена из региона. С начала года управление уже предотвратило вывоз 30 зараженных партий. Черный сосновый усач представляет серьезную угрозу для лесного хозяйства, так как помимо непосредственного повреждения деревьев, он способствует распространению опасных заболеваний. URA.RU писало, что в марте этого года сотрудники Россельхознадзора обнаружили на границе с Казахстаном в Курганской области десятки кубометров зараженной насекомыми древесины. Партию лесоматериала собирались вывезти в соседнее с РФ государством.