В Челябинской области назначили выборы губернатора

Законодательное собрание Челябинской области назначило выборы губернатора региона. Решение было принято на заседании 30 мая, сообщает корреспондент URA.RU.
«Решение принимается законодательным собранием области. Оно должно быть вынесено от 100 до 90 дней до дня голосования. Единый день голосования — второе воскресенье сентября. Предлагается назначить выборы губернатора Челябинской области на 8 сентября», — доложил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.
Депутаты ЗСО проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах.
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