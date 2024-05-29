В Челябинской области назначили выборы губернатора

30 мая 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил о том, что пойдет на выборы губернатора во второй раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Законодательное собрание Челябинской области назначило выборы губернатора региона. Решение было принято на заседании 30 мая, сообщает корреспондент URA.RU. «Решение принимается законодательным собранием области. Оно должно быть вынесено от 100 до 90 дней до дня голосования. Единый день голосования — второе воскресенье сентября. Предлагается назначить выборы губернатора Челябинской области на 8 сентября», — доложил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. Депутаты ЗСО проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законодательное собрание Челябинской области назначило выборы губернатора региона. Решение было принято на заседании 30 мая, сообщает корреспондент URA.RU. «Решение принимается законодательным собранием области. Оно должно быть вынесено от 100 до 90 дней до дня голосования. Единый день голосования — второе воскресенье сентября. Предлагается назначить выборы губернатора Челябинской области на 8 сентября», — доложил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. Депутаты ЗСО проголосовали за постановление единогласно. Спикер ЗСО Олег Гербер назвал решение важнейшим постановлением ближайшей пятилетки в Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер ранее объявил о том, что примет участие в выборах.