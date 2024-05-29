29 мая 2024

Полиция пришла с обысками в офис экс-владельца банка «Югра» Хотина

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Полиция пришла с обысками в офис экс-владельца банка "Югра"
Полиция пришла с обысками в офис экс-владельца банка "Югра" Фото:

В Москве полиция пришла с обысками в деловой центр «Китай-город», который принадлежит экс-владельцу банка «Югра» Алексея Хотина. В здании приставы и понятые, силовики изымают документы.

«Работу делового центра „Китай-город“ в Солянском проезде в Москве остановили полицейские. В здание никого не пускают. Туда пришли приставы и понятые. Предварительно, там идут обыски, изымают документы. Всё в рамках дела экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, активы которого переходят государству», — сообщает Mash

URA.RU направило запрос в пресс-службу полиции Москвы. Ответ ожидается.

Алексей Хотин сейчас находится в колонии строгого режима за растрату в особо крупном размере. Суд приговорил его к девяти годам колонии.

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В Москве полиция пришла с обысками в деловой центр «Китай-город», который принадлежит экс-владельцу банка «Югра» Алексея Хотина. В здании приставы и понятые, силовики изымают документы. «Работу делового центра „Китай-город“ в Солянском проезде в Москве остановили полицейские. В здание никого не пускают. Туда пришли приставы и понятые. Предварительно, там идут обыски, изымают документы. Всё в рамках дела экс-владельца банка „Югра“ Алексея Хотина, активы которого переходят государству», — сообщает Mash URA.RU направило запрос в пресс-службу полиции Москвы. Ответ ожидается. Алексей Хотин сейчас находится в колонии строгого режима за растрату в особо крупном размере. Суд приговорил его к девяти годам колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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