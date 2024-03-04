Суд огласил приговор бывшему владельцу банка «Югра» и нефтяных компаний в ХМАО

04 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Алексей Хотин получил девять лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание бывшему владельцу банка «Югра» и нефтяных компаний в ХМАО Алексею Хотину. Он получил девять лет колонии за растрату в особо крупном размере «Суд в Москве приговорил экс-владельца банка „Югра“ Хотина к 9 годам колонии за растрату более 23 млрд рублей», — сообщил ТАСС. Сроки получили и другие фигуранты дела о растрате. Бывшие президент банка Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала Нина Чернова приговорены к 8,5 годам, восьми годам и шести годам колонии общего режима. Бывшего владельца банка «Югра» Алексею Хотину обвинили в хищении сотен миллиардов. С банком была связана нефтяная компания «Русь-Ойл», которая добывала нефть в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Замоскворецкий суд Москвы назначил наказание бывшему владельцу банка «Югра» и нефтяных компаний в ХМАО Алексею Хотину. Он получил девять лет колонии за растрату в особо крупном размере «Суд в Москве приговорил экс-владельца банка „Югра“ Хотина к 9 годам колонии за растрату более 23 млрд рублей», — сообщил ТАСС. Сроки получили и другие фигуранты дела о растрате. Бывшие президент банка Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала Нина Чернова приговорены к 8,5 годам, восьми годам и шести годам колонии общего режима. Бывшего владельца банка «Югра» Алексею Хотину обвинили в хищении сотен миллиардов. С банком была связана нефтяная компания «Русь-Ойл», которая добывала нефть в ХМАО. Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца банка «Югра» отправили в СИЗО. Прежде Хотин находился под домашним арестом, но прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения.