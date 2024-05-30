Путин пообещал приехать на Камчатку

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС поговорил с многодетной семьей из Камчатки и заявил, что ему нужно обязательно посетить регион. Также глава России поинтересовался, чувствуют ли семьи на Камчатке поддержку властей и как они оценивают социальную сферу региона.
«Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку», — заявил Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Также глава РФ поинтересовался, какая на данный момент обстановка на Камчатке. Он спросил у многодетной семьи на встрече, как они оценивают социальную сферу в регионе и ощущают ли поддержку камчатских властей.
Ранее Путин в ходе встречи отметил, что в российских семьях должно рождаться больше детей. Это является принципиальной задачей государственной политики РФ. Для такого развития событий нужно создавать определенные благоприятные условия, добавил президент России.
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