Путин пообещал приехать на Камчатку

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин поинтересовался у многодетной семьи с Камчатки, как они оценивают соцсферу своего региона Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС поговорил с многодетной семьей из Камчатки и заявил, что ему нужно обязательно посетить регион. Также глава России поинтересовался, чувствуют ли семьи на Камчатке поддержку властей и как они оценивают социальную сферу региона.

«Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку», — заявил Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также глава РФ поинтересовался, какая на данный момент обстановка на Камчатке. Он спросил у многодетной семьи на встрече, как они оценивают социальную сферу в регионе и ощущают ли поддержку камчатских властей.

Ранее Путин в ходе встречи отметил, что в российских семьях должно рождаться больше детей. Это является принципиальной задачей государственной политики РФ. Для такого развития событий нужно создавать определенные благоприятные условия, добавил президент России.

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС поговорил с многодетной семьей из Камчатки и заявил, что ему нужно обязательно посетить регион. Также глава России поинтересовался, чувствуют ли семьи на Камчатке поддержку властей и как они оценивают социальную сферу региона. «Надо побывать у вас, обязательно приеду на Камчатку», — заявил Путин в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» в режиме ВКС. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также глава РФ поинтересовался, какая на данный момент обстановка на Камчатке. Он спросил у многодетной семьи на встрече, как они оценивают социальную сферу в регионе и ощущают ли поддержку камчатских властей. Ранее Путин в ходе встречи отметил, что в российских семьях должно рождаться больше детей. Это является принципиальной задачей государственной политики РФ. Для такого развития событий нужно создавать определенные благоприятные условия, добавил президент России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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