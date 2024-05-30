Свердловский СК завел уголовное дело из-за гибели студента на практике

СК устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего студента, проходившего производственную практику на прокладке газопровода в Реже. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы», — пояснили в ведомстве.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится комплекс следственных действий, включая судмедэкспертизу для уточнения причин смерти и допросы свидетелей. Собирается документация, касающаяся соблюдения мер безопасности на объекте.

Инцидент произошел днем 30 мая. Студента, проходившего практику от Режевского многопрофильного техникума, придавило камнем при падении в траншею. Подросток погиб на месте. За дело взялись сотрудники прокуратуры.