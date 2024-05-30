В Южноуральске Челябинской области развалилась «Лучшая площадь России», на строительство которой направлено 85 миллионов рублей. Объект построен меньше года назад, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«В Южноуральске Челябинской области развалилась „Лучшая площадь России“ за 85 миллионов. Ей нет еще и года», — уточнил Рыжий.
По данным ОНФ, Южноуральск победил во Всероссийском конкурсе на лучший проект комфортной городской среды. Площадь Ленинского Комсомола построили в 2023 году, однако уже этой весной плитка откололась, ступени развалились, за территорией никто не следит. Народный фронт обратился в прокуратуру на предмет неэффективных трат со стороны южноуральских чиновников.
Ранее активисты ОНФ объявили срочный сбор помощи для восстановления имущества разрушенного авиабомбой блиндажа. Челябинский бойцов чудом не задело, однако они потеряли технику и имущество.
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