Активисты челябинского отделения регисполкома Народного фронта (ОНФ) объявили срочный сбор помощи для восстановления имущества разрушенного авиабомбой блиндажа. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Авиабомба противника упала в полуметре от блиндажа бойцов 228 минометного полка. Срочно формируем новую партию гумпомощи парням», — уточнил Рыжий.
Бомба упала ранним утром в полуметре от спящих бойцов, попав в самый край укреплений блиндажа. Все остались живы, но разрушено убежище и частично потеряно имущество — бронежилеты, оружие, техника.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника
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