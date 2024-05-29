29 мая 2024

Авиабомба накрыла блиндаж челябинцев на СВО, ОНФ собирает помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения резервистов. Тюмень , взрывные работы, бомба, взрыв, подрыв
Бойцы чудом остались живы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активисты челябинского отделения регисполкома Народного фронта (ОНФ) объявили срочный сбор помощи для восстановления имущества разрушенного авиабомбой блиндажа. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Авиабомба противника упала в полуметре от блиндажа бойцов 228 минометного полка. Срочно формируем новую партию гумпомощи парням», — уточнил Рыжий.

Бомба упала ранним утром в полуметре от спящих бойцов, попав в самый край укреплений блиндажа. Все остались живы, но разрушено убежище и частично потеряно имущество — бронежилеты, оружие, техника.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты челябинского отделения регисполкома Народного фронта (ОНФ) объявили срочный сбор помощи для восстановления имущества разрушенного авиабомбой блиндажа. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Авиабомба противника упала в полуметре от блиндажа бойцов 228 минометного полка. Срочно формируем новую партию гумпомощи парням», — уточнил Рыжий. Бомба упала ранним утром в полуметре от спящих бойцов, попав в самый край укреплений блиндажа. Все остались живы, но разрушено убежище и частично потеряно имущество — бронежилеты, оружие, техника. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Челябинска купила для бойцов спецоперации три системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые защищают против дронов. С помощью них военные нейтрализуют технику и оружие противника, проводят разведку, уничтожают средства связи и защищают собственные войска и системы от аналогичных атак противника
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...