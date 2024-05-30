Ягоды продают в проходимых местах города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улицах Тюмени появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой. При этом продавцы отказываются предъявить сопроводительные документы на ягоды, сообщает корреспондент URA.RU.

«Ягодами торгуют из машины. Привозят клубнику из Киргизии. Продавец отказался показывать сопроводительные документы на продукцию, ссылаясь на то, что они находятся у ИП-шника, которому принадлежит точка», — сообщил корреспондент агентства.

В центре Тюмени ягодами торгуют на тротуаре возле ТЦ «Галерея Вояж». Клубнику продают там по 200 рублей за 350-граммовый стакан, поставляется она из Азербайджана. Со слов продавца, документы также находятся у хозяина точки и могут быть привезены по требованию.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменскую область тоннами везут рыбу без сопроводительных документов. Объявления о продаже появились в интернете.

Ягодами торгуют на тротуаре возле одного из крупных торговых центров города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

И из машины перед офисными центрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU