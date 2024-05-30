В центре Тюмени начали торговать потенциально опасными ягодами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля клубникой. Тюмень , торговля, клубника, уличная торговля, торговля на улице
Ягоды продают в проходимых местах города Фото:

На улицах Тюмени появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой. При этом продавцы отказываются предъявить сопроводительные документы на ягоды, сообщает корреспондент URA.RU.

«Ягодами торгуют из машины. Привозят клубнику из Киргизии. Продавец отказался показывать сопроводительные документы на продукцию, ссылаясь на то, что они находятся у ИП-шника, которому принадлежит точка», — сообщил корреспондент агентства.

В центре Тюмени ягодами торгуют на тротуаре возле ТЦ «Галерея Вояж». Клубнику продают там по 200 рублей за 350-граммовый стакан, поставляется она из Азербайджана. Со слов продавца, документы также находятся у хозяина точки и могут быть привезены по требованию.

В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменскую область тоннами везут рыбу без сопроводительных документов. Объявления о продаже появились в интернете.

Торговля клубникой. Тюмень
Ягодами торгуют на тротуаре возле одного из крупных торговых центров города
Фото:
Торговля клубникой. Тюмень
И из машины перед офисными центрами
Фото:

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На улицах Тюмени появились нелегальные точки продаж, где торгуют клубникой. При этом продавцы отказываются предъявить сопроводительные документы на ягоды, сообщает корреспондент URA.RU. «Ягодами торгуют из машины. Привозят клубнику из Киргизии. Продавец отказался показывать сопроводительные документы на продукцию, ссылаясь на то, что они находятся у ИП-шника, которому принадлежит точка», — сообщил корреспондент агентства. В центре Тюмени ягодами торгуют на тротуаре возле ТЦ «Галерея Вояж». Клубнику продают там по 200 рублей за 350-граммовый стакан, поставляется она из Азербайджана. Со слов продавца, документы также находятся у хозяина точки и могут быть привезены по требованию. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменскую область тоннами везут рыбу без сопроводительных документов. Объявления о продаже появились в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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