Свердловский участник СВО скончался в поезде, возвращаясь домой. Фото

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, поезд, армия, призывники, отправка в армию, служба, проводы в армию, солдат
Военнослужащий возвращался домой из госпиталя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Каменска-Уральского (Свердловская область) Петр Заровнятных, принимавший участие в спецоперации, скончался 25 мая, когда возвращался на поезде домой из госпиталя. Прощание с военнослужащим прошло 29 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В ноябре 2023 года он [Петр Заровнятных] получил многочисленные осколочные ранения, прошел длительный курс лечения, но раны продолжали о себе напоминать. По пути домой 25 мая отважный боец скончался», — пояснили в администрации. Мужчина отправился на передовую в октябре 2022 года, не дожидаясь повестки. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

На прощания с военнослужащим пришли замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров, глава Красногорского района Дмитрий Башарин и местные жители. «Присутствующие выразили искренние соболезнования родным и близким защитника Родины», — добавили в пресс-службе.

Прощания с солдатом прошли 29 мая
Прощания с солдатом прошли 29 мая
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Десантник из Каменска-Уральского (Свердловская область) Петр Заровнятных, принимавший участие в спецоперации, скончался 25 мая, когда возвращался на поезде домой из госпиталя. Прощание с военнослужащим прошло 29 мая, рассказали в пресс-службе мэрии. «В ноябре 2023 года он [Петр Заровнятных] получил многочисленные осколочные ранения, прошел длительный курс лечения, но раны продолжали о себе напоминать. По пути домой 25 мая отважный боец скончался», — пояснили в администрации. Мужчина отправился на передовую в октябре 2022 года, не дожидаясь повестки. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. На прощания с военнослужащим пришли замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров, глава Красногорского района Дмитрий Башарин и местные жители. «Присутствующие выразили искренние соболезнования родным и близким защитника Родины», — добавили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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