Военнослужащий возвращался домой из госпиталя Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Каменска-Уральского (Свердловская область) Петр Заровнятных, принимавший участие в спецоперации, скончался 25 мая, когда возвращался на поезде домой из госпиталя. Прощание с военнослужащим прошло 29 мая, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В ноябре 2023 года он [Петр Заровнятных] получил многочисленные осколочные ранения, прошел длительный курс лечения, но раны продолжали о себе напоминать. По пути домой 25 мая отважный боец скончался», — пояснили в администрации. Мужчина отправился на передовую в октябре 2022 года, не дожидаясь повестки. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

На прощания с военнослужащим пришли замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров, глава Красногорского района Дмитрий Башарин и местные жители. «Присутствующие выразили искренние соболезнования родным и близким защитника Родины», — добавили в пресс-службе.

Прощания с солдатом прошли 29 мая сообщество «Администрация Каменска-Уральского» соцсети «ВКонтакте» Фото: